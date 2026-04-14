Zehntausende müssen umplanen: Pilotenstreik bei Lufthansa geht in den zweiten Tag

Frankfurt am Main - Passagiere der Lufthansa müssen weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen.

Maschinen der Lufthansa bleiben am Boden. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Die Vereinigung Cockpit (VC) setzt am Dienstag ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fort.

Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa CityLine. Die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings sollen hingegen am Dienstag ihre Arbeit schon wieder aufnehmen.

Dann kommt es allerdings am Mittwoch und Donnerstag bereits zum nächsten Ausstand.

Hintergrund: Die Kabinengewerkschaft Ufo hat sämtliche Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und CityLine zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Mit dieser fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch entsprechend überschattet.

Geplant ist eine Kundgebung vor der Zentrale der Lufthansa am Frankfurter Flughafen.