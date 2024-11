Zoff um Lufthansa-Töchter: Sachsens Flughäfen drohen Streiks in der Weihnachtszeit!

Während die Beschäftigten für die Angleichung ihrer Löhne an den Westtarif der Lufthansa kämpfen, kündigte der Konzern an, seine Sachsen-Standorte schließen und die Abfertigung einem externen Dienstleister übertragen zu wollen.

Nach der Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag wolle man über weitere Arbeitskampfmaßnahmen beraten, kündigte Gewerkschafter Lou Hauser an. An beiden Flughäfen drohen dann Streiks in der Weihnachtszeit.