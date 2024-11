Tarifstreit bei Lufthansa spitzt sich zu: Weitere Streiks in Dresden und Leipzig möglich!

Leipzig/Dresden - Der Frust des Lufthansa -Bodenpersonals an den sächsischen Flughäfen sitzt tief: Sie beklagen eine unfaire Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Ost und West in dem Konzern. Drohen nun weitere Streiks ?

Hintergrund sind Tarifverhandlungen zwischen ver.di und den beiden Gesellschaften für eine Angleichung an den Westen. Konkret geht es um eine Lohnerhöhung von 850 Euro und eine Inflationsausgleichszahlung von 3000 Euro.

Die Beschäftigten kritisieren eine ungleiche Behandlung zwischen den Ost- und West-Standorten des Unternehmens. 34 Jahre nach der deutschen Einheit erhalten die Mitarbeiter an den sächsischen Flughäfen immer noch deutlich weniger als ihre Kollegen im Westen. Jetzt droht ihnen sogar der Verlust ihrer Arbeitsplätze.

Ob der Tarifstreik Auswirkungen auf die Flüge vor Weihnachten haben wird, ist noch offen. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Bei Warnstreiks hatten die Beschäftigten im Oktober Druck gemacht, sodass die Lufthansa etliche Flüge streichen musste.

Am kommenden Dienstag steht laut ver.di ein nächster Verhandlungstermin an. Danach werde man über weitere Arbeitskampfmaßnahmen beraten, kündigte Gewerkschafter Lou Hauser an.

Ob dies auch Auswirkungen auf Flüge vor den Weihnachtstagen haben wird, ließ er noch offen.

"Unser Ziel ist nicht eine Eskalation des Konflikts, sondern eine Lösung", betonte Hauser.