Leiche vor Mallorca geborgen! Ist es einer der vermissten Segler?

Mallorca - Grausiger Fund auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca : Im Osten der Insel wurde am Montag eine Leiche aus dem Meer geborgen. Handelt es sich dabei um einen der vermissten deutschen Segler ?

Im Osten von Mallorca wurde am Montag eine Leiche aus dem Meer geborgen. (Symbolbild) © Andreas Drouve/dpa-tmn

Anwohner hatten den leblosen Körper nach einem Bericht der Mallorca Zeitung am Sonntagabend in der Cala Morlanda an der Ostküste der Balearen-Insel entdeckt. Wegen des starken Windes und der hohen Wellen habe die Guardia Civil jedoch nicht direkt ausrücken können.

Am Montagmittag, als sich das Meer beruhigt habe, hätten Einsatzkräfte die Leiche schließlich in der Cala Falcó nahe der Cala Varques bergen können.

Der Zustand des Körpers lasse eine optische Identifizierung jedoch nicht zu, daher soll eine DNA-Untersuchung jetzt Klarheit bringen und die Identität der Leiche klären.



Dem Bericht zufolge könnte es sich bei dem schrecklichen Fund um einen der vermissten deutschen Segler handeln, die seit dem schweren Unwetter auf der beliebten Ferieninsel verschollen sind.



Die beiden Männer, ein 53 Jahre alter Mann und sein 19-jähriger Sohn, waren nach amtlichen Angaben in einem Segelboot von Menorca nach Mallorca unterwegs, als der heftige Sturm ausbrach und sie vermutlich auf hoher See überraschte.