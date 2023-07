Trommelfell-Riss nach Prügel-Attacke! Wendler-Anwalt im "Bierkönig" von Security geschlagen

Mallorca - Nächster Prügel-Skandal auf Malle! Was Markus Haintz (40) gegenüber TAG24 berichtet, wirft ein schlechtes Licht auf das bei deutschen Touristen allzeit beliebte Ballermann-Lokal "Bierkönig": Der Anwalt von Michael Wendler (51) sei vom Sicherheitspersonal unberechtigter Weise geschlagen worden - nun kritisiert er das Sicherheitskonzept der Party-Hochburg auf Mallorca .

Wie Haintz zuvor in einer schriftlichen Mitteilung erklärt hatte, sei eine seiner Freundinnen mehr oder weniger zurecht vom Sicherheitspersonal rausgeschmissen worden, weil sie verbotenerweise auf den Tischen getanzt haben soll.

Am Donnerstag habe er zusammen mit zwei Freundinnen den Bierkönig angesteuert. Eine der Begleitpersonen hätte den Ballermann noch nie erlebt, erklärt Haintz zu den Hintergründen seines Besuchs.

Im berühmten "Bierkönig" kam es offenbar zu Übergriffen des Sicherheitspersonals. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Es sei jedoch nicht die Ohr-Verletzung gewesen, die Haintz dazu brachte, mit seinem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Was mich am meisten schockiert hat, war die Reaktion der 'Policia Local', die keinerlei Anstalten gemacht hat, um den Täter zu ermitteln", so Haintz im Gespräch mit TAG24-Redakteur Malte Kurtz.

Er habe die alarmierten Polizeibeamten mehrfach erfolglos aufgefordert mit ihm in den Bierkönig zu gehen, um ihnen den verantwortlichen Mitarbeiter zu zeigen.

Stattdessen habe er am Tag darauf den Sachverhalt bei der Nationalpolizei zur Anzeige gebracht, die ihm erklärt hätten, dass eine nachträgliche Ermittlung des Angreifers schwierig sei.

Der Anwalt spricht bezüglich der Vorfälle gar von einem "strukturellen Problem" in der Party-Szene am Ballermann.



Unter Bezugnahme auf ähnliche Vorfälle mit Beteiligung des örtlichen Sicherheitspersonals stellt Haintz die Frage, wie es denn sein könne, dass Touristen von Angestellten des Sicherheitsdienstes angegriffen werden.