Wenn das Baden weh tut: Malle-Qualle treibt ihr Unwesen auf Partyinsel

Wie ernst die Quallen-Lage tatsächlich ist, verdeutlichen Berichte über verängstigte Eltern, die mit ihren Kindern Ärzte aufgesucht und in Apotheken Medikamente gegen die Schmerzen gekauft haben.

In den sozialen Medien , so auch auf Facebook , sei bereits über schmerzhafte Begegnungen mit den Nesseltieren berichtet worden.

Nach Informationen der " Mallorca Zeitung " herrscht gerade Aufregung an den gut frequentierten Stränden der Partyinsel. Zahlreiche Feuerquallen seien bereits am vergangenen Freitag angespült worden und hätten die Badelaune unter den vielen Urlaubern und Einheimischen gehörig vermasselt.

Die zahlreich angespülten Feuerquallen wirken sich beträchtlich auf das Strandleben an der Ostküste Mallorcas aus. © Clara Margais/dpa

Auffällig: Schon im vergangenen Jahr zog sich die Quallen-Hochsaison an Mallorcas Stränden bis in den Spätherbst, um genau zu sein, bis in den November, zwei Monate länger als üblich.

Und auch damals wurden die ungebetenen Gäste wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen im Mittelmeer, den nicht enden wollenden Hitzewellen, der Verschmutzung der Meere und anderen Umweltveränderungen angespült.

Besonders peinlich für die Spanier: Noch vor drei Wochen hatte die spanische Tageszeitung "Ultima Hora" voller Stolz über quallenfreie Strände in diesem Sommer berichtet. Jetzt soll es am Strand von Cala Millor nur so vor Quallen wimmeln.

Das Quallen-Phänomen ist dabei von mehreren Faktoren abhängig. Deren Anzahl und Auftreten variiert von Jahr zu Jahr. Die gefürchteten Nesseltiere gelangen in der Regel durch natürliche Strömungen und Winde an den Strand.

Die Feuerqualle wird auf Mallorca am häufigsten gesichtet. Der Kontakt mit ihr kann schmerzhaft verlaufen und Ausschläge verursachen. In der Regel ist sie jedoch nicht gefährlich.