Mercedes-Mitarbeiter protestieren gegen Verkauf eigener Autohäuser

Der Autobauer hatte im März angekündigt, die Niederlassungen verkaufen zu wollen. © Sebastian Gollnow/dpa

Ab 11 Uhr sind nach Angaben des zuständigen Gesamtbetriebsrats und der Gewerkschaft IG Metall Kundgebungen an bundesweit sechs Standorten geplant. Diese finden neben dem Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim auch in Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und in Berlin statt.

Die Aktion steht unter dem Motto "Wir halten zusammen - am 2. Juli und jeden Tag".

Bei den konzerneigenen Mercedes-Autohäusern sind nach früheren Angaben ungefähr 8000 Menschen in rund 80 Betrieben beschäftigt.

Jeder Betrieb werde einzeln geprüft, hieß es. Einem Sprecher zufolge sind bislang noch keine Autohäuser verkauft worden.