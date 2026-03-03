Nach Gewinneinbruch: Mercedes-Chef verdient deutlich weniger

Stuttgart - Das durchwachsene vergangene Geschäftsjahr bei Mercedes hat auch Folgen für Vorstandschef Ola Källenius (56). Dessen Gesamtvergütung ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.

Ola Källenius (56) bekam im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Chef des Stuttgarter Autobauers erhielt 2025 rund 8,8 Millionen Euro, nach rund 12,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einem Minus von etwa 30 Prozent.

Die Vergütung setzt sich aus einer fixen und - zu einem deutlich größeren Teil - aus einer variablen Vergütung zusammen. Der Rückgang lässt sich vor allem mit der niedrigeren variablen Vergütung erklären, die an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist.

Bei Mercedes war der Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück. Bereits 2024 hatte der Dax-Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Autobauer reagierte darauf und legte ein Sparprogramm auf, um wieder profitabler zu werden.