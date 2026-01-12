Rückschläge und Elektro-Zukunft: So schließen VW und Mercedes das Geschäftsjahr ab

Die Märkte in China und den USA bremsen den VW-Konzern und Mercedes. Beide verzeichnen 2025 Absatzrückgänge - aber unterschiedlich deutlich.

Von Robin Wille, Frank Johannsen, Christof Rührmair Stuttgart/Wolfsburg - Vor allem wegen Rückschlägen bei den Verkaufszahlen in China und in den USA haben der VW-Konzern und Mercedes-Benz im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft. Beide Autobauer legten am Montag ihre Absatzzahlen für 2025 vor.

Mercedes verzeichnete im vergangenen Jahr deutliche Absatzrückgänge. © Bernd Weißbrod/dpa Der VW-Konzern lieferte 2025 weltweit 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken an seine Kunden aus. Das seien 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gewesen, wie die Wolfsburger mitteilten. Bei Mercedes fiel der Rückgang deutlicher aus. Die Schwaben lieferten mit rund 2.160.000 Pkw und Vans zehn Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr an seine Händler aus. Bereits vergangene Woche hatte Mercedes-Konkurrent BMW seine Absatzzahlen veröffentlicht. Die Münchener verzeichneten ein minimales Plus von 0,5 Prozent, wie der Konzern mitteilte. 2,46 Millionen Fahrzeuge verkaufte BMW demnach an seine Kunden. Mercedes-Benz Gewinn-Einbruch über 30 Prozent: Autobauer Mercedes liefert dramatische Zahlen Die Zahlen sind angesichts der etwas unterschiedlichen Berechnung nicht eins zu eins miteinander vergleichbar, zeigen aber dennoch eine Entwicklung auf. Finanzkennzahlen für das vergangene Jahr liegen bisher nicht vor, diese veröffentlichen die Dax-Unternehmen im Laufe des ersten Quartals.

VW-Konzern hat immerhin bei Elektro-Wagen zugelegt

Zum VW-Konzern zählen neben der Kernmarke Volkswagen unter anderem auch Audi und Porsche. © Julian Stratenschulte/dpa In Europa legte Europas größter Autobauer zwar zu. 3,38 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken wurden hier ausgeliefert, 3,8 Prozent mehr als 2024. Das konnte Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen. "Insbesondere die intensive Wettbewerbssituation in China sowie die Zölle und der Entfall der Elektro-Förderung in den USA haben unser Geschäft beeinträchtigt", sagte Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, der das Ressort auch im Gesamtkonzern betreut. In China, wo der Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft, wurden 2025 noch 2,69 Millionen Fahrzeuge übergeben, 8 Prozent weniger als im Vorjahr. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um 10,4 Prozent auf 946.800 Fahrzeuge ab. Mercedes-Benz Falscher Airbag? Mercedes-Benz ruft hunderttausende Wagen zurück Kräftig zulegen konnten vor allem die Verkäufe reiner Elektroautos. Weltweit wurden im Gesamtjahr 983.100 E-Autos aller Konzernmarken ausgeliefert, fast ein Drittel mehr als 2024. In Europa ging es sogar um 66 Prozent nach oben. Fast jeder neunte Neuwagen aus dem Konzern war 2025 ein Batteriewagen.

Mercedes-Benz meldet Rückgang beim Auto-Verkauf