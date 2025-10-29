Gewinn-Einbruch über 30 Prozent: Autobauer Mercedes liefert dramatische Zahlen

Stuttgart - Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz ist im dritten Quartal stark eingebrochen.

Mercedes-Benz vermeldet einen starken Gewinn-Einbruch. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte. Der Umsatz sank um 6,9 Prozent auf 32,14 Milliarden Euro.

Als Gründe dafür führten die Schwaben unter anderem Zölle, geringere Absatzzahlen und Aufwendungen für Effizienzmaßnahmen an.

Mercedes-Chef Ola Källenius (56) sagte, die Quartalsergebnisse stünden im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr.

Um die Profitabilität wieder zu steigern, hatte der Vorstand im Februar ein Sparprogramm angekündigt: Die Produktionskosten sollen bis 2027 um zehn Prozent sinken, ebenso die Fixkosten. Auch die Materialkosten sollen verbessert werden.

Mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbarte Mercedes ein Paket mit Abfindungsprogramm für Beschäftigte in indirekten Bereichen. Laut dem Management hat das Sparprogramm einen Umfang von rund 5 Milliarden Euro im Vergleich zu früheren internen Planungen. Wie viele Menschen in Deutschland das Unternehmen verließen, wurde nicht mitgeteilt.

