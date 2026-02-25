15-Jähriger zückt Messer und verletzt Mann schwer am Kopf

Nordhausen - Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend in Nordhausen einen Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte hatten den Jugendlichen (15) ermitteln können. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben waren der Jugendliche und der 39-Jährige gegen 19.30 Uhr im Bereich der Halleschen Straße zunächst verbal aneinandergeraten.

Anschließend verlagerte sich der Streit in die Sundhäuser Straße und eskalierte dort: Der polizeibekannte Teenager zückte ein Messer und fügte seinem Opfer Schnittverletzungen im Gesicht zu. Der 39-Jährige sei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es.

Der Mann wurde noch am Tatort medizinisch vom Rettungsdienst versorgt und ins örtliche Südharz Klinikum gebracht. Die Polizei konnte den 15-Jährigen in der Folge vorläufig festnehmen.