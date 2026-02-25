Bei Einsatz im Nürnberger Süden: Mann greift Polizisten mit Messer an

Nürnberg - Bei einem Polizeieinsatz im Nürnberger Süden hat ein Mann einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt.

Bei einem Polizeieinsatz ist ein Mann (50) auf einen Beamten (28) mit einem Messer losgegangen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte, wurden die Rettungskräfte am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Kopernikusstraße gerufen.

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des Unterstützungskommandos Mittelfranken eilten zum Einsatzort und trafen vor Ort auf zwei Personen.

Während die Beamten diese kontrollierten, "kam ein 50-jähriger Kosovare hinzu und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften", so die Angaben.

Dann zog der Mann plötzlich ein Messer aus seiner Tasche und "versuchte damit, einen 28-jährigen Beamten des Unterstützungskommandos zu verletzen".

Der Polizist wurde mit dem Messerknauf am Oberkörper getroffen und erlitt eine leichte Prellung. Eine Schnittverletzung zog er sich nicht zu. Er konnte seinen Dienst fortsetzen.