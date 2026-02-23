Ein Verletzter nach Messer-Angriff in Schule: 13-Jähriger bereits polizeibekannt

Bretten - Ein 13-Jähriger soll einen Schüler an einer Schule in Bretten bei Karlsruhe mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Zum Opfer und möglichen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Polizei rückte im Großeinsatz zu der Bildungseinrichtung aus. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizei habe den Verdächtigen etwa zwei Stunden nach dem Angriff außerhalb der Stadt festgenommen, teilten die Behörden mit. Die Verletzungen des Opfers seien oberflächlich, sagte Polizeisprecher Ralf Eisenlohr der dpa.

Rettungskräfte hätten es in der Schule behandelt. Andere Schülerinnen und Schüler seien nach ersten Erkenntnissen nicht involviert gewesen.

Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland strafunmündig. Ihnen droht kein Strafverfahren. Entsprechend wird auch nicht ermittelt.

"Dennoch ist es unser Ziel, die Hintergründe der Tat aufzuklären und das zuständige Jugendamt dabei zu unterstützen, dem Jungen und seiner Familie die notwendige Hilfe zukommen zu lassen", teilte das Landeskriminalamt weiter mit.

Der 13-Jährige sei vor wenigen Wochen "im Zusammenhang mit auffälligen Äußerungen im Internet bekannt geworden", einige mit rechtsextremistischem Inhalt. Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus beim Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum des Landeskriminalamts sei daher involviert. Es habe Kontakt zur Familie des Jungen sowie zum örtlichen Jugendamt hergestellt.