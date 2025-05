17-Jähriger attackiert fünf Menschen mit Messer: Haftbefehl erlassen

Alles in Kürze

Kiel - Nach mehreren Messerangriffen in Kiel ist ein Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen erlassen worden.

Beamte der Polizei hätten den jungen Mann bereits am Donnerstagabend verhaftet.

Alle Taten fanden in unmittelbarer örtlicher Nähe zueinander statt. Zwei Personen schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.