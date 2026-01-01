33-Jähriger gerät in Streit, plötzlich sticht Duo ihm in Oberkörper

In Leverkusen ist in der Silvesternacht ein 33-Jähriger vor einer Gaststätte schwer verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Nach einem Streit in einer Gaststätte in Leverkusen ist ein 33-Jähriger in der Silvesternacht Opfer einer heftigen Attacke geworden!

Die Polizei fahndet derzeit nach den Tatverdächtigen aus Leverkusen. (Symbolbild)  © Christophe Gateau/dpa

Der Mann soll gegen 23.50 Uhr von zwei Unbekannten angegriffen und mit mehreren Stichen im Oberkörper schwer verletzt worden sein.

Zuvor soll er in einer Gaststätte auf der Stixchesstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein, heißt es von der Polizei.

Nach der Attacke sei der Mann innerhalb weniger Minuten in ein Krankenhaus gebracht worden und liege dort auf der Intensivstation.

Von den Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Beide Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Beide sollen der Polizei zufolge dunkle Haare gehabt haben. Einer von ihnen sei mit einem schwarzen T-Shirt der Marke Jordan gekleidet gewesen - sein Komplize mit einer hellen Weste.

Unmittelbar nach der Tat hatten sich die beiden in unbekannte Richtig verzogen.

Die Ermittlungen dauern an, eine Mordkommission wurde eingerichtet.

