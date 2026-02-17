Mann niedergestochen und schwer verletzt: Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Kassel/Volkmarsen - Ein 30-jähriger Mann wurde niedergestochen, er musste "intensivmedizinisch behandelt werden", wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer wies mehrere Verletzungen am Oberkörper auf und wurde auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die Bluttat ereignete sich bereits am Sonntagnachmittag in der Kleinstadt Volkmarsen nordwestlich von Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Kasseler Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde die Polizei gegen 14.40 Uhr alarmiert, weil in einem Haus in der Volkmarser Innenstadt ein Mann schwer verletzt worden war.

"Am Tatort trafen die Streifen auf mehrere Personen mit georgischer Staatsangehörigkeit. Ein 30-Jähriger wies Verletzungen am Oberkörper auf", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Schwerverletzten und brachten den Mann auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus.