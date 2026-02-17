Nachbarn hören Schreie: Junge Frau sticht Bekannten mit Küchenmesser nieder

Bamberg - Eine 21-jährige Frau soll einen 41-Jährigen mit einem Küchenmesser in Bamberg lebensgefährlich verletzt haben. Die Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

Die Polizei nahm die 21-Jährige noch am Tatort fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken erklärten, gerieten die beiden Bekannten am Sonntagabend um kurz vor Mitternacht in der Wohnung der Frau in Streit.

Demnach soll die Frau im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung mehrfach mit einem Küchenmesser auf den Mann eingestochen haben.

"Er flüchtete anschließend aus der Wohnung und machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, weshalb Nachbarn den Notruf wählten", so die Ermittlungsbehörden.

Die Einsatzkräfte fanden den 41-Jährigen blutüberströmt und mit mehreren Stichverletzungen vor. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Bamberger Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Laut Angaben von Dienstagvormittag befindet sich der Mann mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.