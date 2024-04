30.04.2024 15:33 41-Jähriger liegt stark blutend auf dem Gehweg: Mordkommission ermittelt

Bluttat in Reinickendorf! In dem Berliner Bezirk ist in der Nacht auf Dienstag ein verletzter Mann auf der Straße gefunden worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bluttat in Reinickendorf! In dem Berliner Bezirk ist in der Nacht auf Dienstag ein verletzter Mann (41) auf der Straße gefunden worden. Wer stach in Reinickendorf auf einen 41-Jährigen ein? (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Fußgänger den 41-Jährigen um kurz vor Mitternacht auf dem Gehweg an der Holländerstraße. Dieser blutete stark. Als die herbeigerufenen Rettungskräfte am Tatort eintrafen, stellten sie mehrere Stichverletzungen bei dem Mann fest. Über den oder die möglichen Täter war zunächst nichts bekannt. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa