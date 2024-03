44-Jähriger sticht auf Ehefrau (48) und Tochter (7) ein, dann stellt er sich der Polizei

Bonn - Nach einer Messerattacke auf seine Ehefrau und seine Tochter in Bonn ist gegen einen 44 Jahre alten Mann ein Haftbefehl erlassen worden.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zum Streit zwischen dem 44-Jährigen und seiner Ehefrau (48) gekommen sein. (Symbolbild) © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Die 48 Jahre alte Ehefrau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei in Bonn am Mittwoch mit.

Auch die sieben Jahre alte Tochter sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen.

Nach Erkenntnis der Polizei hatte die in Westfalen wohnende Familie die Mutter des 44-Jährigen in Bonn besucht.

Es sei zum Streit zwischen dem Ehepaar gekommen, wobei der Mann mehrfach mit dem Messer auf den Oberkörper seiner Frau eingestochen habe. Auch die 71 Jahre alte Mutter des Mannes sei leicht verletzt worden.

Der Mann habe sich am Montag nach der Tat auf der Polizeiwache in der Bonner Innenstadt gestellt.