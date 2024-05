28.05.2024 19:15 69-Jähriger geht mit Messer auf Mitbewohner (55) los: War er während der Tat besoffen?

In einer Unterkunft in Dormagen kam es am Montag zu einer heftigen Messerattacke auf einen 55-Jährigen.

Von Maurice Hossinger

Dormagen - In einer Unterbringungseinrichtung hat es am Montag offenbar eine Messerattacke auf einen 55-Jährigen gegeben. Der verdächtige Messerstecher konnte binnen kürzester Zeit festgenommen werden. Die Polizei richtete umgehend eine Mordkommission ein und will den Fall so schnell wie möglich klären. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich die Tat am Montagabend gegen 23.45 Uhr. Innerhalb weniger Augenblicke soll ein 69-jähriger Bewohner der Unterkunft auf seinen Mitbewohner losgegangen sein und diesen schwer verletzt haben. Wie es von der Polizei hieß, soll das Opfer der Attacke nicht in Lebensgefahr schweben. Da die Aktion als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wird, klickten noch vor Ort die Handschellen. Möglicherweise habe der 69-Jährige bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

