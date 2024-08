Anschlag mit drei Toten: Festnahme in Solingen, aber Stadtfest-Killer noch nicht gefasst!

Dem Täter sei es gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, erklärte das Innenministerium. Ein Polizeisprecher sagte in der Nacht, zum Aussehen des Flüchtigen gebe es keine gesicherten Informationen.

Bei dem Angriff auf einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein.

Laut DPA wurde inzwischen ein Mann festgenommen, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen allerdings nicht um den Täter handeln soll. Die Beschreibung des Täters durch Zeugen vor Ort stimme nicht mit dem Festgenommenen überein, heißt es weiter. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen festgenommen worden und sitze in Gewahrsam.

"Die Ermittlungen dazu laufen", sagte eine Sprecherin. Die Polizei mahnte die Bevölkerung in Solingen weiter zur Vorsicht. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur waren am Morgen weiterhin auch Spezialeinheiten in der Stadt unterwegs.

"Ich glaube, das ist unser Riesenproblem. Wir haben noch nicht so viele Angaben zum Täter", erklärte Alexander Kresta, Sprecher der Polizei Wuppertal. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock.

Um kurz vor Mitternacht verschaffte sich auch NRW-Innenminister Herbert Reul (71 CDU) ein Bild von der Lage vor Ort. © Thomas Banneyer/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54) zeigte sich erschüttert über den "brutalen Anschlag". "Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten", schrieb die SPD-Politikerin auf X.

NRW-Innenminister Herbert Reul (71, CDU) traf in der Nacht am Tatort ein und zeigte sich sichtlich betroffen. "Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein", sagte Reul. "Wir in NRW sind tief erschüttert und in Trauer vereint." Bei den Toten handele es sich um eine Frau und zwei Männer.

Die Stadt Solingen hat das ursprünglich für drei Tage geplante Straßenfest komplett beendet.

Auch Oberbürgermeister Tim Kurzbach (46, SPD) reagierte erschüttert. "Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer", schrieb der Politiker am Freitag auf der Facebook-Seite der Stadt. "Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam."