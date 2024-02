Auf 40-Jährigen eingestochen: Polizei fahndet nach Täter

Dessau-Roßlau - Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau ermitteln nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am vergangenen Freitagmorgen.

Ein Krankenwagen brachte den Verletzten (40) in eine Klinik. Der Mann schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Behörden am Montag mitteilten, waren das 40-jährige Opfer und sein Kontrahent am Freitagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich der Rabestraße in Dessau in einen Streit geraten.

Es kam zu einem Gerangel, woraufhin der unbekannte Täter mehrmals mit einem messerähnlichen Gegenstand auf den 40-Jährigen eingestochen hatte.

Schwer verletzt musste das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Der in Dessau-Roßlau wohnhafte Geschädigte erlitt unter anderem Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Gegenwärtig besteht keine Lebensgefahr", so Polizeisprecher Robin Schönherr.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos.