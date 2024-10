Messerstiche in den Oberkörper: So jung sind die Verdächtigen

Bad Vilbel - Ein 19-Jähriger schwebte in Lebensgefahr: In der Wetterau-Stadt Bad Vilbel bei Frankfurt am Main kam es zu einer äußerst brutalen Messerattacke . Die drei Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 17 Jahre alt.

Die Bluttat ereignete sich bereits am Abend des zurückliegenden Donnerstags, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Mittelhessen am heutigen Dienstag gemeinsam mitteilten.

Noch in der Nacht zu Freitag konnte die Polizei die drei tatverdächtigen Jugendlichen festnehmen. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Gegen 23 Uhr am zurückliegenden Donnerstagabend alarmierten die Freunde des Opfers die Polizei. Sofort rückten Einsatzkräfte aus, um nach den Tätern zu fahnden.

Die Beamten hatten Erfolg: "Rund 30 Minuten später nahmen Polizisten des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen fest", betonte der Sprecher.

Im weiteren Verlauf der Nacht konnte auch der 17-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Alle drei Jugendlichen leben im Wetteraukreis.

Der 17-Jährige soll laut den Ermittlern mit dem Messer zugestochen haben, einer der beiden 16-Jährigen soll das Opfer festgehalten haben. Gegen beide Jugendliche verhängte eine Jugendrichterin beim Frankfurter Amtsgericht Untersuchungshaft.

Gegen den zweiten 16-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde jedoch nicht in Haft genommen.

Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Bad Vilbel dauern an. Zeugen der Bluttat sollen sich bitte unter der Telefonnummer 060316010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg melden. Insbesondere suchen die Beamten zwei junge Frauen, welche am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in einem Auto auf dem FFH-Platz saßen.