Blutige Attacke beim Gassi-Gehen: Mann sticht auf Paar ein und flüchtet

Nürnberg - Mittwochnacht kam es im Nürnberger Stadtteil Marienberg zu einem Messerangriff . Ein zunächst unbekannter Täter attackierte zwei Personen und fügte ihnen Verletzungen zu. Ein 27 Jahre alter Verdächtiger konnte kurz darauf unweit des Tatorts festgenommen werden.

Der Täter griff das Paar mit einem Messer an. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 21.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei: In der Hugo-Junkers-Straße hatte ein Mann zwei Menschen mit einem Messer attackiert und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Opfer – ein 40-jähriger deutscher Mann und eine 45-jährige deutsche Frau – gerade mit ihrem Hund unterwegs, als sie von einem 27-jährigen Tatverdächtigen, ebenfalls deutsch, plötzlich angegriffen wurden.

Nach der Tat flüchtete der Mann, konnte jedoch wenig später von alarmierten Streifen in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei sicherte am Tatort die mutmaßliche Tatwaffe und nahm die ersten Ermittlungen auf. Inzwischen ermittelt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach aktuellem Stand kannten sich der Angreifer und die Opfer nicht. Warum der 27-Jährige die beiden attackierte, ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gestellt. Der Tatverdächtige soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet.