Messerattacke in Rüsselsheim: Mann niedergestochen und schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Rüsselsheim kam es am Montag zu einer Messerattacke: Ein 41-jähriger Mann wurde niedergestochen und schwer verletzt, die Polizei fahndet nach dem Täter!

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Ein 41-jähriger Mann wurde niedergestochen: In der "Pizzeria Berliner Platz" in Rüsselsheim kam es am Montagnachmittag zu einer Messerattacke! Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Nach einer Messerattacke in Rüsselsheim fahndet die Polizei intensiv nach dem Täter.
Nach einer Messerattacke in Rüsselsheim fahndet die Polizei intensiv nach dem Täter.  © 5VISION.NEWS

Die Bluttat ereignete sich gegen 15.45 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Demnach gerieten der 41-Jährige und der Täter aus noch unbekannter Ursache in der Pizzeria am Berliner Platz in Streit. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung zückte der Unbekannte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. "Er flüchtete anschließend vom Tatort", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den schwer verletzten 41-Jährigen, der im Anschluss in eine nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Messerattacke: Messer in den Rücken gerammt: 19-Jähriger schwer verletzt
Messerattacke Messer in den Rücken gerammt: 19-Jähriger schwer verletzt

Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Messerstecher ein. Dafür kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Rüsselsheim. Die Suche nach dem Täter dauert an.

Bluttat beim "Berliner Platz" in Rüsselsheim: Polizei sucht Zeugen

Der Tatort, die "Pizzeria Berliner Platz", wurde abgesperrt. Das Opfer, ein 41-jähriger Mann, wurde in eine Klinik gebracht.
Der Tatort, die "Pizzeria Berliner Platz", wurde abgesperrt. Das Opfer, ein 41-jähriger Mann, wurde in eine Klinik gebracht.  © 5VISION.NEWS

Zu dem Angreifer liegt diese Beschreibung vor:

  • etwa 20 Jahre alt
  • circa 1,80 Meter groß
  • kurze schwarze Haare
  • kurzer schwarzer Bart

Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jack und einer schwarzen Hose.

Messerattacke: Streit in Wohnung eskaliert! Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr
Messerattacke Streit in Wohnung eskaliert! Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Die Kriminalpolizei sucht zudem Zeugen der Messerattacke beim "Berliner Platz" in Rüsselsheim.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 061426960 entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Messerattacke: