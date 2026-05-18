Messerattacke in Rüsselsheim: Mann niedergestochen und schwer verletzt

Rüsselsheim - Ein 41-jähriger Mann wurde niedergestochen: In der "Pizzeria Berliner Platz" in Rüsselsheim kam es am Montagnachmittag zu einer Messerattacke ! Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Nach einer Messerattacke in Rüsselsheim fahndet die Polizei intensiv nach dem Täter. © 5VISION.NEWS

Die Bluttat ereignete sich gegen 15.45 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Demnach gerieten der 41-Jährige und der Täter aus noch unbekannter Ursache in der Pizzeria am Berliner Platz in Streit. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung zückte der Unbekannte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. "Er flüchtete anschließend vom Tatort", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den schwer verletzten 41-Jährigen, der im Anschluss in eine nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Messerstecher ein. Dafür kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Rüsselsheim. Die Suche nach dem Täter dauert an.