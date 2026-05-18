Streit eskaliert auf offener Straße: Mann mit Messer in den Bauch gestochen

Nürnberg - Am Samstagmorgen verletzte ein bislang unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer . Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt nach der Messerattacke in Nürnberg. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken gerieten der Unbekannte und der 40-jährige Grieche gegen 5 Uhr in der Georg-Strobel-Straße in einen Streit.

Plötzlich griff der Täter sein Gegenüber an und verletzte ihn mit einem Messer im Bauchbereich. Anschließend flüchtete er. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise und beschreibt den Täter wie folgt: