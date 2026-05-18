Streit eskaliert auf offener Straße: Mann mit Messer in den Bauch gestochen
Nürnberg - Am Samstagmorgen verletzte ein bislang unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken gerieten der Unbekannte und der 40-jährige Grieche gegen 5 Uhr in der Georg-Strobel-Straße in einen Streit.
Plötzlich griff der Täter sein Gegenüber an und verletzte ihn mit einem Messer im Bauchbereich. Anschließend flüchtete er. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise und beschreibt den Täter wie folgt:
- männlich
- etwa 35 bis 45 Jahre alt
- circa 1,65 bis 1,75 Meter groß
- dunkle Augen
- schwarze Haare mit hellen Locken
- sprach akzentfreies Deutsch
- blaue Jacke mit unbekanntem Zeichen
- dunkle Hose, vermutlich Jogginghose mit seitlichen Knöpfen
Die Nürnberger Kripo die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)