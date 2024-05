Blutige Attacke in Weilburg: Messer in den Rücken gestoßen!

Weilburg - Zwei Gruppen gerieten im Streit aneinander, dann wurde einem jungen Mann ein Messer in den Rücken gestoßen! Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu der blutigen Attacke im westhessischen Weilburg.

Der Niedergestochene wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Er sei aber "nicht lebensgefährlich verletzt", betonte der Sprecher.

Demnach trafen zwei Gruppen aufeinander und gerieten in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem Kampf, dabei wurde ein 29 Jahre alter Mann hinterrücks mit einem Messer niedergestochen.

Der Angriff erfolgte in der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 1.51 Uhr in der Langgasse im Zentrum der Kleinstadt im Lahntal, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Weilburg dauern an. Hierzu sucht die für den Fall zuständige Kriminalpolizei in Limburg Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0643191400 bei den Beamten melden sollen.