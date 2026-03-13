Blutiger Familienstreit: Sohn (28) sticht mehrfach auf Vater (65) ein

Dachau - Am Donnerstagabend ist es in Dachau zu einer Messerstecherei zwischen Vater und Sohn gekommen. Dabei wurde ein 65-jähriger Mann schwer verletzt.

Die Polizei konnte den Angreifer schnappen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 21 Uhr meldete die Rettungsleitstelle eine verletzte Person in einem Wohnhaus.

Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, fanden sie den schwer verletzten 65-jährigen Bewohner sowie eine weitere Person vor, die bereits Erste Hilfe leistete.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 65-jährige Vater zuvor mit seinem 28-jährigen Sohn in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Sohn seinen Vater durch mehrere Messerstiche.

Ein Bekannter des Täters griff ein und entriss ihm das Messer, wobei er sich leichte Schnittverletzungen an der Hand zuzog.

Nach der Tat floh der 28-jährige Sohn zu Fuß. Bei der sofortigen Nahbereichsfahndung wurde er wenig später in einer umliegenden Straße gefasst. Auf seiner Flucht nötigte er zudem zwei Autofahrer zum Anhalten.