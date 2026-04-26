Mann geht mit Messer auf Streife los: Polizist wird verletzt

Sangerhausen - Am frühen Sonntagmorgen rückte die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz aus. Ein Mann benahm sich daneben.

In Sangerhausen verletzte ein Mann einen Polizisten mit einem Messer. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Im Bereich vom Kornmarkt in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) belästigte ein 21-jähriger Tunesier am frühen Morgen Passanten, sodass die Polizei gerufen werden musste.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte reagierte der junge Mann sofort aggressiv, zückte ein Messer und machte Stech-Bewegungen in Richtung der Polizisten.

Die Beamten brachten den Messer-Mann schließlich zu Boden, wobei einer der Polizisten leicht verletzt wurde, teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen wurde eine kleine Menge Drogen entdeckt und eingezogen. Der Störenfried wurde medizinisch betreut und danach in eine Fachklinik eingewiesen.