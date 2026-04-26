Mann geht mit Messer auf Streife los: Polizist wird verletzt
Sangerhausen - Am frühen Sonntagmorgen rückte die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz aus. Ein Mann benahm sich daneben.
Im Bereich vom Kornmarkt in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) belästigte ein 21-jähriger Tunesier am frühen Morgen Passanten, sodass die Polizei gerufen werden musste.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte reagierte der junge Mann sofort aggressiv, zückte ein Messer und machte Stech-Bewegungen in Richtung der Polizisten.
Die Beamten brachten den Messer-Mann schließlich zu Boden, wobei einer der Polizisten leicht verletzt wurde, teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.
Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen wurde eine kleine Menge Drogen entdeckt und eingezogen. Der Störenfried wurde medizinisch betreut und danach in eine Fachklinik eingewiesen.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa