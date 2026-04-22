Tödliche Messerattacke in Österreich: Jugendlicher sticht auf Rentner-Paar ein

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Am frühen Mittwochmorgen ist bei einer Messerattacke im österreichischen Sankt Peter am Ottersbach ein 84-Jähriger ums Leben gekommen.

Von Ivan Simovic

Feldbach (Österreich) - Erschreckende Horror-Tat: Am frühen Mittwochmorgen ist die österreichische Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) zum Schauplatz eines blutigen Gewaltverbrechens geworden.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolfoto)  © 123RF/egubisch

Laut Landespolizeidirektion Steiermark drang gegen 2.45 Uhr ein Teenager in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares ein und griff die beiden mit einem Messer an.

Obwohl die 80-Jährige noch in der Lage war, selbst den Notruf zu wählen, erlag ihr vier Jahre älterer Lebensgefährte wenig später noch am Tatort seinen schweren Stichverletzungen.

Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand gilt ersten Informationen zufolge als stabil.

Nach Messerangriff: Polizei nimmt Teenager (17) fest

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen 17-Jährigen, über dessen Identität bislang lediglich das Alter bekannt gegeben wurde.

"Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen", hieß es seitens der Beamten. "Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus."

Titelfoto: 123RF/egubisch

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