Tödliche Messerattacke in Österreich: Jugendlicher sticht auf Rentner-Paar ein

Feldbach (Österreich) - Erschreckende Horror-Tat: Am frühen Mittwochmorgen ist die österreichische Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark ) zum Schauplatz eines blutigen Gewaltverbrechens geworden.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolfoto) © 123RF/egubisch

Laut Landespolizeidirektion Steiermark drang gegen 2.45 Uhr ein Teenager in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares ein und griff die beiden mit einem Messer an.

Obwohl die 80-Jährige noch in der Lage war, selbst den Notruf zu wählen, erlag ihr vier Jahre älterer Lebensgefährte wenig später noch am Tatort seinen schweren Stichverletzungen.

Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand gilt ersten Informationen zufolge als stabil.