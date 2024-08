Blutiger Messer-Streit in Merseburg: Polizei ermittelt gegen 29-Jährigen

Merseburg - Mit ihrem blutigen Streit lösten zwei Männer am Samstag einen Polizeieinsatz in Merseburg aus.

Die Polizei ermittelt zu einer blutigen Auseinandersetzung in Merseburg. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte, gerieten der 29-Jährige und der 49-Jährige am Samstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße aneinander.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung - bei der auch ein Messer im Spiel war - nach draußen vor das Gebäude, weshalb Anwohner schließlich die Polizei alarmierten.

Die diversen Verletzungen des 49-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.