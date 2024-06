04.06.2024 14:06 Blutiger Streit an Schule in Lichtenberg: 16-Jähriger zieht Messer

An einer Schule in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagmorgen ein Streit unter zwei Jugendlichen eskaliert.

Von Christoph Carsten

Berlin - An einer Schule in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagmorgen ein Streit unter zwei Jugendlichen eskaliert. Bei einer Auseinandersetzung an einer Lichtenberger Schule sind am Dienstag zwei Jugendliche verletzt worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Laut Polizei kam es gegen 8 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen. Doch bald darauf wurde es blutig: Der 16-Jährige zog ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten damit am Kopf und an einem Arm. Daraufhin stieß der Ältere den Angreifer zu Boden und griff in dessen Gesicht. Der 16-Jährige wurde am Mund und an einem Arm verletzt. Messerattacke Großeinsatz! 33-Jähriger nach Kneipenbesuch mit Messer bedroht Der 16-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt, der 18-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Darüber hinaus wurde der Messerangreifer vorläufig festgenommen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er das Polizeigewahrsam wieder verlassen. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa