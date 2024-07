18.07.2024 11:38 Brutale Messerattacke in Hinterhof: 24-Jähriger nach Auseinandersetzung getötet

Brutale Messerattacke in Nordrhein-Westfalen! Am gestrigen Mittwochabend ist in Wuppertal ein Mensch nach einem Angriff verstorben.

Wuppertal - Brutale Messerattacke in Nordrhein-Westfalen! Am gestrigen Mittwochabend ist in Wuppertal-Vohwinkel ein Mensch nach einem Angriff verstorben. Bei einer brutalen Messerattacke ist ein 24-jähriger Mann verstorben. © Florian Schmidt Wie die Polizei meldete, ging gegen 23.36 Uhr ein Notruf durch einen Anwohner ein, dass es in der Gruitener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Als die Beamten im Hinterhof eines Wohnhauses eintrafen, fanden sie einen 24-jährigen Mann, der mutmaßlich diverse Stichverletzungen aufwies und umgehend - zunächst von den Beamten und später den Rettungskräften - reanimiert werden musste. Zwar wurde der 24-Jährige schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht, dort erlag der Mann jedoch seinen schweren Verletzungen. Messerattacke Ehemann sticht mit Messer auf seine Frau ein: Sie rettet sich, er stirbt! Trotz einer schnellen Fahndung nach den drei mutmaßlichen Tätern konnten diese im nahen Umfeld des Tatortes nicht mehr gefasst werden. Daher bittet die Polizei jetzt um Hilfe: Solltet Ihr etwas gesehen haben oder könnt Hinweise geben, meldet Euch telefonisch unter 02022840 bei den Beamten.

