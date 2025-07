Streit in Mehrfamilienhaus ausgeartet: 20-Jähriger sticht mehrfach zu

Alles in Kürze

Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei mitteilte, war dem Angriff am Samstag gegen 23.25 Uhr ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Rüdickenstraße mit einem 20-Jährigen vorausgegangenen.

Den Angaben zufolge stach der Jüngere im weiteren Verlauf aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper des 24-Jährigen. Dabei habe er sich selbst geschnitten.

Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor hatte ein Polizist Erste Hilfe geleistet. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.