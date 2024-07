28.07.2024 13:57 Brutaler Streit in Halle: 14-Jähriger sticht auf 16-Jährigen ein

Am Samstag gerieten zwei Jugendliche in Halle in einen blutigen Streit.

Von Annika Rank

Halle (Saale) - Am Samstag gerieten zwei Jugendliche in Halle in einen blutigen Streit. Die Polizei ermittelt gegen einen 14-Jährigen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Nach ersten Erkenntnissen der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung gegen 18.30 Uhr in der Hafenbahntrasse auf Höhe des Energieparks ab. Zunächst verlief der Streit verbal, plötzlich soll der 14-Jährige dann aber ein Messer gezückt und damit auf den 16-Jährigen eingestochen haben. Dabei erlitt Letzterer schwere Verletzungen und begab sich eigenständig zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. "Der 14-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, meldete sich aber kurz darauf telefonisch bei der Polizei", teilte ein Sprecher mit. "Er konnte schließlich im Stadtgebiet festgenommen werden."

