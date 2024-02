Dramatische Szenen auf Feldweg: Straßenräuber sticht zwei Mädchen nieder - Lebensgefahr

Erkrath - Ein Straßenräuber hat an einem Feldweg in Erkrath bei Düsseldorf zwei 17-jährige Mädchen niedergestochen und schwer verletzt.

In Erkrath bei Düsseldorf hat ein Räuber zwei Mädchen niedergestochen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Eines der beiden Opfer sei sogar lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei in Mettmann am Montag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Die Tat habe sich in der Nacht zum Sonntag ereignet. Die beiden 17-Jährigen hätten in einer Schutzhütte gesessen, als sich ihnen der Unbekannte mit einem Messer in der Hand genähert und die Handtaschen der Mädchen gefordert habe. Er sei von einem zweiten Mann begleitet worden, der sich im Hintergrund gehalten habe.

Als die Mädchen die Herausgabe ihrer Handtaschen verweigerten, habe der Unbekannte auf sie eingestochen. Dann seien die Männer mit mindestens einer Handtasche in einem silbergrauen Coupé geflüchtet.

Die Opfer hätten noch selbst den Notruf wählen können. Die Fahndung auch mit einem Hubschrauber führte zunächst nicht zum Erfolg.