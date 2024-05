31.05.2024 14:20 Drei Männer verletzt: Streit endet mit Messer-Attacke

In Stendal sind am Donnerstag drei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der Streit eskalierte so sehr, dass einer von ihnen ein Messer zückte.

Von Robert Lilge

Stendal - Am gestrigen Donnerstagabend wurden in Stendal in der Altmark drei Männer durch ein Messer verletzt. Bei einem Streit haben sich drei Männer in Stendal mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/Thanakorn Suppamethasawat Grund dafür soll eine Auseinandersetzung gewesen sein, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Zwei 24-Jährige und ein 25 Jahre alter Mann gerieten gegen 18.40 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Streit. Bei den körperlichen Attacken griff einer der Männer zu einem Küchenmesser. Messerattacke Streit in Schöneberg endet blutig: 32-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr Er selbst und seine beiden Kontrahenten wurden dadurch verletzt. Für zwei von ihnen ging es anschließend in ein Krankenhaus, wo sie weiter behandelt werden mussten. Die angerückten Beamten haben das Messer sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei den Männern wurde zudem jeweils eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Titelfoto: 123RF/Thanakorn Suppamethasawat