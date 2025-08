Ehefrau und eigene Mutter bedroht: Polizei überwältigt Messer-Mann

Gera - Eine brenzlige Situation spielte sich am Donnerstagnachmittag in Gera ab. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften aus.

Alles in Kürze

Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot ausgerückt und konnte den 44-Jährigen überwältigen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten erklärten, soll ein 44-Jähriger seine Ehefrau und dessen eigene Mutter mit einem Messer oder einer Axt bedroht haben.

Als die Polizisten in der Folge am Tatort in der Felbrigstraße eintrafen, wurden sie von dem Mann mit einem Teppichmesser bedroht.

Der Täter wurde daraufhin von den Einsatzkräften überwältigt. Danach wurde der offenbar psychisch labile 44-Jährige in eine Klinik gebracht, um dort betreut zu werden.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.