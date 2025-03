Familienstreit eskaliert: Söhne (17, 18) stechen Vater an Bahnhof mit Messern nieder

Zorneding - Zwei 17- und 18-Jährige sollen auf ihren Vater am Zornedinger Bahnhof (Landkreis Ebersberg) mit Messern eingestochen und schwer verletzt haben.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Teenager. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach ihrer Festnahme seien die beiden Tatverdächtigen am Freitag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter hatte Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die beiden Söhne kamen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Ein Streit zwischen den drei Familienmitgliedern sei am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, eskaliert, teilte die Polizei mit. Dabei sei der 41-Jährige von seinen Kindern geschubst und mit Fäusten geschlagen worden, hieß es weiter. Anschließend hätten die beiden jeweils ein Messer gezückt und damit auf ihren Vater eingestochen.

Der 41-Jährige erlitt durch die Stiche schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, wie es hieß. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Verdächtigen seien währenddessen geflüchtet. Mehrere Streifen fahndeten noch in der Nacht zum Donnerstag nach den beiden - vergeblich. Die Polizei sicherte Beweise.