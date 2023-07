Frau bei Messerangriff schwer verletzt! Tatverdächtiger mit Armbrust-Verletzungen gefunden

Emsdetten/Münster - Am gestrigen Freitagabend kam es in der Innenstadt von Emsdetten in der Nähe von Münster zu einem Messerangriff. Eine 62-Jährige wurde schwer verletzt. Auch der Tatverdächtige selbst schwebt in Lebensgefahr - offenbar stammen seine Verletzungen jedoch von einer Armbrust.