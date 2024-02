Frau durch Messer schwer verletzt: Verdächtiger festgenommen

Waghäusel-Wiesental - Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein größerer Polizeieinsatz in Waghäusel-Wiesental.

Die Polizei hat kurz nach der Tat einen Verdächtigen festgenommen. © René Priebe • PR-Video

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen bestätigt, fanden die Beamten eine schwer verletzte Frau in einer Wohnung.

Vermutlich wurden ihr die Verletzungen mit einem Messer zugefügt. Die Frau wurde durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus der Wohnung gebracht und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau wurde mindestens schwer verletzt. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, konnte der Sprecher jedoch nicht beantworten.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der sich noch in polizeilichem Gewahrsam befindet. Die Kripo ermittelt und will am Donnerstagvormittag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen und zu Hintergründen informieren.