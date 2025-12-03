Frau greift Ehemann "in psychischer Ausnahmesituation" mit Messer an

Wuppertal - Die Polizei musste am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz zu einem Einfamilienhaus an der Rainer-Gruenter-Straße in Wuppertal-Elberfeld ( Nordrhein-Westfalen ) ausrücken.

Die Polizei wurde gegen 20.40 Uhr am Dienstagabend zu dem Einfamilienhaus in Wuppertal-Elberfeld alarmiert. © Matthi Rosenkranz

Eine 25-jährige Frau hatte gegen 20.40 Uhr "im Rahmen einer psychischen Ausnahmesituation" ihren Ehemann (32) mit einem Messer angegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der 32-Jährige sei dabei verletzt worden und habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Lebensgefahr habe aber "zu keinem Zeitpunkt" bestanden.