Frau greift Ehemann "in psychischer Ausnahmesituation" mit Messer an

In Wuppertal-Elberfeld hat eine 25-jährige Frau ihren 32-jährigen Ehemann mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Wuppertal - Die Polizei musste am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz zu einem Einfamilienhaus an der Rainer-Gruenter-Straße in Wuppertal-Elberfeld (Nordrhein-Westfalen) ausrücken.

Die Polizei wurde gegen 20.40 Uhr am Dienstagabend zu dem Einfamilienhaus in Wuppertal-Elberfeld alarmiert.

Eine 25-jährige Frau hatte gegen 20.40 Uhr "im Rahmen einer psychischen Ausnahmesituation" ihren Ehemann (32) mit einem Messer angegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der 32-Jährige sei dabei verletzt worden und habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Lebensgefahr habe aber "zu keinem Zeitpunkt" bestanden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffes laufen. "Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden", so die Ordnungshüter.

