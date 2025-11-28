Streit in Traunsteiner Einkaufszentrum eskaliert: Jugendlicher erleidet Stichverletzung

Am Donnerstagabend wurde die Polizei in ein Einkaufszentrum in Traunstein gerufen. Dort erlitt ein Jugendlicher eine Stichverletzung im Oberkörper.

Von Sebastian Schlenker

Traunstein - Am Donnerstagabend wurde die Polizei um 18.45 Uhr über einen Streit in einem Traunsteiner Einkaufszentrum informiert. Ein Jugendlicher erlitt dabei eine Stichverletzung im Oberkörper.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der junge Mann kam nach dem Vorfall in eine Klinik, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Andere Beteiligte des Streits zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei per Notruf über den Streit mit mehreren Beteiligten in Kenntnis gesetzt und traf kurze Zeit später im Einkaufszentrum ein.

Was genau sich dort zugetragen hat und warum, soll nun ermittelt werden. Es steht der Verdacht der versuchten Tötung sowie der gefährlichen Körperverletzung im Raum.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolfoto)

