Streit in Traunsteiner Einkaufszentrum eskaliert: Jugendlicher erleidet Stichverletzung

Traunstein - Am Donnerstagabend wurde die Polizei um 18.45 Uhr über einen Streit in einem Traunsteiner Einkaufszentrum informiert. Ein Jugendlicher erlitt dabei eine Stichverletzung im Oberkörper.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der junge Mann kam nach dem Vorfall in eine Klinik, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Andere Beteiligte des Streits zogen sich leichte Verletzungen zu.



Der Hintergrund der Auseinandersetzung sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher.



Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei per Notruf über den Streit mit mehreren Beteiligten in Kenntnis gesetzt und traf kurze Zeit später im Einkaufszentrum ein.