Betrunkener fällt beim Essen vom Stuhl: Als Polizisten ihn umdrehen, erkennen sie den wahren Grund

Berlin - Szenen wie aus einem Krimi in Berlin : Ein Mann stürzte vor einem Lokal von einem Stuhl. Er war stark betrunken - doch das war nicht der Grund. Kurz darauf stellte sich heraus: Auf ihn wurde eingestochen.

Die Sonnenallee gilt als heißes Pflaster. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei wurde am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in die Sonnenallee in Berlin-Neukölln gerufen.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 29-Jährigen, der sich in einer "medizinischen Notlage" befand.

Zeugen gaben zunächst an, dass der stark betrunkene 29-Jährige vor einem Restaurant beim Essen vom Stuhl auf den Gehweg gefallen sei.

Als Beamte ihn zur Seite drehten, bemerkten sie mehrere Stichverletzungen am Rücken des Mannes.

Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er operiert und auf Station aufgenommen wurde.