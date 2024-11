Frau mit Messer verletzt? Der Tatverdächtige ist ihr Partner

Gera - In Gera wurde am Wochenende eine 40-Jährige verletzt. Ihr Partner gilt als Tatverdächtiger.

Zwischen dem Paar gab es den Angaben nach einen Streit. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es am Samstagabend gegen 23 Uhr einen Streit zwischen der Frau und ihrem Lebenspartner in einer Wohnung in der Kupferstraße.

Während der Auseinandersetzung sei die 40-Jährige offenbar mit einem Messer verletzt worden. Die Frau musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 44-jährige Freund wurde vorläufig festgenommen. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.