Eine verletzte Person nach Gewalttat auf offener Straße: Polizei hält sich bedeckt

Itzehoe - Am Montagabend wurde in Itzehoe ( Kreis Steinburg ) mindestens eine Person verletzt. Der Tatort wurde abgesperrt, die Fahndung läuft.

Der Tatort in Itzehoe wurde abgesperrt. © Florian Sprenger

Gegen 19.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert und in die Feldschmiede in Itzehoe gerufen.

In der Fußgängerzone soll mindestens eine Person Stichverletzungen erlitten haben und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, bestätige ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Über den oder die Täter, die Schwere der Verletzung und die Anzahl der Verletzten gab der Lagedienst keine genauen Angaben.

Der Tatortbereich wurde abgesperrt, die Ermittlungen laufen noch. Derzeit würden Spuren gesichert, Zeugen und Beschädigte befragt.