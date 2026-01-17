Streit nach Demo eskaliert: Zwei Personen durch Messerattacke verletzt

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Als ein Streit zwischen zwei Gruppen am Samstagnachmittag eskalierte, kam plötzlich ein Messer ins Spiel.

Am Samstagnachmittag wurden zwei Personen in Hamburg durch Messerstiche verletzt. © Nonstop News

Unter dem Motto "Nein zur Islamischen Republik Iran" haben mehrere Tausend Menschen in der Hamburger Innenstadt gegen die Regierung in Teheran demonstriert. Die Versammlung endete am Gänsemarkt.

Einige der Teilnehmer machten sich nach Ende der Demonstration auf den Weg in Richtung Jungfernstieg, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Ehemalige Versammlungsteilnehmer gerieten daraufhin mit einer anderen Gruppe in Streit", so der Sprecher weiter. Die Situation spitzte sich schließlich so weit zu, dass im Streit ein Messer gezückt wurde.