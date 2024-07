Großeinsatz an Volkshochschule: Lehrer durch Messer lebensgefährlich verletzt

Wedel - Großeinsatz der Polizei an einer Volkshochschule in Wedel (Schleswig-Holstein). Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Lehrer gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz der Schule durch ein Messer lebensgefährlich verletzt worden sein. Zwei Personen konnten am Nachmittag nach einer Großfahndung festgenommen werden.