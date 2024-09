Tödlicher Angriff auf Autofahrer nahe A46: Tatverdächtiger in U-Haft

Jüchen - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 20 Jahre alten Autofahrer am Rande der Bundesstraße 59 bei Jüchen ist ein Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen den Tatverdächtigen erlassen worden.

Gegen den Tatverdächtigen (25), der einen 20 Jahre alten Autofahrer erstochen haben soll, ist ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Hintergründe, die Vorbeziehung zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer sowie ein Motiv der Tat sind allerdings weiterhin unklar, wie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mitteilte.

Die Tat hatte sich am Montagmorgen gegen 3 Uhr in der Nähe der Abfahrt Jüchen der Autobahn 46 ereignet. Das aus Grevenbroich stammende Opfer war mit einem Messer attackiert worden und noch am Tatort gestorben.

Die Polizei hatte von einem "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr" gesprochen. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge ein 25-jähriger Türke aus dem Kreis Heinsberg.