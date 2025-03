14.03.2025 13:33 Jugendlicher in Nürnberg niedergestochen: SEK nimmt 19-Jährigen fest

In Nürnberg wurde ein 15-Jähriger in der Südstadt niedergestochen. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später in Röthenbach an der Pegnitz festgenommen.

Von Benedikt Zinsmeister

Nürnberg - Ein 15-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag in der Nürnberger Südstadt angegriffen und schwer verletzt worden. Spezialeinheiten nahmen noch in der Nacht einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen den 19 Jahre alten Tatverdächtigen wenig später fest. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa Wie die Polizei mitteilte, traf sich der 15-Jährige gegen Mitternacht mit einem Bekannten in der Humboldtstraße auf Höhe der Allersberger Straße. Aus zunächst unbekannten Gründen griff der Bekannte den Jugendlichen plötzlich mit einem spitzen Gegenstand an. Dabei wurde der Teenager schwer am Oberkörper verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Dallingerstraße. Dort stieg er in einen schwarzen VW Golf ohne Kennzeichen ein und fuhr damit davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Wagen verlief ergebnislos. Im Laufe erster Ermittlungen erhärtete sich jedoch der Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen. Messerattacke Nach tödlicher Messerattacke auf Polizisten: So lautet die Anklage gegen Sulaiman A.! Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen diesen wenig später in Röthenbach an der Pegnitz vorläufig fest. Der schwarze Golf des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 19-Jährigen. Er soll noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob der Tatverdächtige in U-Haft muss. Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg: Zeugenaufruf der Mordkommission Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang richten sich die Beamten mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat die beiden Personen im Bereich der Humboldtstraße beobachtet?



Wer hat die Tat selbst beobachtet?



Wem ist gegen Mitternacht ein schwarzer VW Golf im Bereich der Dallingerstraße aufgefallen?



Wer hat zwischen der Nürnberger Südstadt und Röthenbach an der Pegnitz einen schwarzen VW Golf ohne hinteres Kennzeichen bemerkt?



Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen?

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa